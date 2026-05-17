Se incendió un negocio frente a la plaza de Jáchal: no hubo heridos

Una madrugada que parecía tranquila en Jáchal se transformó en un momento de gran tensión para los vecinos este domingo 17 de mayo. Las primeras horas del día se vieron alteradas cuando un conocido comercio ubicado justo frente a la plaza principal comenzó a arder. El local, un drugstore muy concurrido por la comunidad, se encontraba cerrado cuando se desató el foco ígneo, un detalle fundamental para que no hubiera que lamentar víctimas o heridos.

Fueron los propios peatones quienes, al pasar por la zona, notaron que densas columnas de humo y lenguas de fuego salían del interior del establecimiento. Sin dudarlo, dieron aviso inmediato a las autoridades. La solidaridad jachallera se hizo presente rápidamente, ya que varios vecinos colaboraron codo a codo con los bomberos para contener el avance de las llamas y evitar que la situación pasara a mayores afectando a los locales linderos.

Desde el cuartel de bomberos brindaron tranquilidad respecto al estado de salud de las personas, confirmando que "las pérdidas fueron exclusivamente materiales" y que afortunadamente "no se registraron personas heridas" debido a que el lugar estaba vacío. Sin embargo, el impacto económico para los dueños es significativo, ya que el fuego destruyó gran parte del mobiliario y todo el stock de mercadería que había en el salón.

Actualmente, los peritos trabajan en el sitio para reconstruir con exactitud qué fue lo que pasó. Aunque se aguardan los resultados finales de las pericias, la hipótesis más fuerte que manejan los investigadores indica que "se habría tratado de una falla eléctrica" en una de las instalaciones internas del comercio. El caso ha generado una profunda preocupación en la zona céntrica del departamento por la magnitud del evento en un punto tan neurálgico.