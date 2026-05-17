Quién es la famosa que confesó haber sufrido violencia de su madre

Mercedes Morán decidió volcar en papel una de las relaciones más intensas y determinantes de su vida. Lo que comenzó como un espectáculo unipersonal terminó convirtiéndose en Madre mía, un libro de cuentos breves que recorre desde su infancia hasta el presente para exponer las luces y sombras de una mujer que fue tan difícil como amada.

Al recordar su niñez en el programa La Noche de Mirtha, la actriz no esquivó los momentos de fricción y admitió con sinceridad que "era un poco violenta conmigo". Según explicó, su madre pertenecía a una generación que consideraba que "un buen chirlo en el momento apropiado era un correctivo ideal".

Esta dureza inicial generó un distanciamiento durante su adolescencia, etapa en la que estuvo enfrentada con ella. Sin embargo, con el paso del tiempo y su propia experiencia como madre, Mercedes logró una nueva perspectiva y comprendió que "a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que también no es fácil ser padre; tenés errores y capaz que uno no se da cuenta y lastima también a los hijos". El proceso de reconciliación definitiva ocurrió mucho después e incluso parte de él se completó tras la muerte de su madre, quien falleció a los 94 años.

Durante la escritura del libro, la actriz descubrió un hecho traumático en la historia de su progenitora que le permitió resignificar su conducta. Reveló conmovida que "me enteré que ella había sufrido algún tipo de abuso en su niñez y eso terminó de echar un manto de piedad sobre ella".

Aquel hallazgo fue un punto de quiebre absoluto en su proceso interno de perdón, admitiendo que "terminé de perdonarla a ella y empecé a no perdonarme a mí por no haberme dado cuenta". En aquel entonces, esos temas eran secretos guardados bajo 7 llaves en las familias.

Pese a las asperezas del pasado, Mercedes se hizo cargo del cuidado de sus padres durante su vejez. Recordó con ternura cómo el desvanecimiento de la memoria de su madre la hacía ajena a la fama de su hija, por lo que le preguntaba "¿Por qué te saludan?" cuando la gente se acercaba en la calle.

Hoy, Morán ofrece un testimonio valiente sobre la maternidad y los vínculos filiales, entendiendo que el perdón es un acto de comprensión y concluyó que "creo que todos somos hijos, todos somos padres... si ella viviera le hubiera gustado este libro".