Aprendé a preparar el arroz pilav turco para tus mejores platos

La cocina de Turquía ofrece tesoros culinarios que pueden transformar un almuerzo cotidiano en una experiencia diferente. El Sehriyeli Pilav o simplemente pilav turco es un claro ejemplo de cómo la combinación de ingredientes básicos como el arroz y los fideos finos puede generar un sabor tostado que recuerda a los frutos secos. Esta preparación se destaca por ser sumamente aromática y suele acompañar carnes, kebabs o verduras en las mesas turcas.

Para realizar esta versión clásica en casa se necesita una taza de arroz largo o basmati y un tercio de taza de fideos tipo cabello de ángel cortados o vermicelli. El proceso inicia lavando el arroz varias veces hasta que el agua se vea clara, aunque algunas versiones sugieren dejarlo en remojo por 15 minutos antes de escurrirlo.

En una olla se derriten dos cucharadas de manteca o aceite para dorar los fideos. Este paso es fundamental para alcanzar ese color dorado intenso característico sin llegar a quemarlos. Luego se incorpora el arroz escurrido y se mezcla durante uno o dos minutos para que absorba el sabor.

La cocción continúa sumando dos tazas de caldo o agua caliente con sal y pimienta negra al gusto. Una vez que el líquido rompe el hervor se debe bajar el fuego al mínimo y tapar la olla.

El arroz demora entre 10 y 15 minutos en absorber todo el caldo. Un secreto importante para lograr la textura ideal es apagar la hornalla y dejar que la preparación repose tapada durante otros 10 minutos antes de llevar a la mesa.

Si bien la receta básica es exquisita por sí sola existen variantes para ocasiones especiales o festivas. En diversos países de Medio Oriente se suelen agregar ingredientes como garbanzos cocidos o frutos secos como almendras y piñones.

Incluso las pasas de uva son una opción válida para quienes disfrutan del contraste entre lo dulce y lo salado. Con pocos elementos y siguiendo estos pasos se obtiene una guarnición brillante y mucho más sabrosa que el arroz blanco tradicional.