El aumento constante del dólar y los impuestos aplicados a las compras internacionales motivan a los usuarios a buscar alternativas para reducir el costo final de sus consumos en plataformas como Shein. Un método que está ganando popularidad permite ahorrar hasta un 25% sin depender de cupones ni promociones.

Este recurso financiero, denominado “dólar Shein”, no es una cotización oficial, sino una estrategia que evita que el gasto se realice con el dólar tarjeta, que resulta la opción más cara debido a los múltiples impuestos asociados, como Ganancias y Bienes Personales. Así, se logra un ahorro significativo al no sufrir la pesificación automática ni los recargos impositivos que encarecen las compras.

El procedimiento es sencillo: primero, el comprador adquiere dólares y los deposita en una cuenta bancaria en moneda extranjera. Luego, desactiva el débito automático de la tarjeta y cancela el resumen directamente en dólares usando esos fondos. De este modo, puede elegir un tipo de cambio más favorable, como el dólar blue o el MEP, lo que reduce considerablemente el monto total de la compra.

Además de los impuestos, la volatilidad del tipo de cambio representa un riesgo adicional. Si la cotización sube entre la fecha de compra y el cierre del resumen, el costo final puede ser mayor. Al pagar en dólares de forma directa, el usuario se protege de esa incertidumbre y obtiene una transacción más económica y segura.

Según especialistas, esta modalidad es especialmente útil para quienes realizan compras frecuentes en tiendas del exterior, ya que elimina la dependencia de promociones y códigos, y brinda un alivio frente a las cotizaciones más altas del mercado.