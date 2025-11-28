Airbus emitió una alerta internacional solicitando la suspensión inmediata de los vuelos de 6.000 aviones modelo A320, debido a un fallo relacionado con la radiación solar que afecta un sistema clave de control de vuelo. La compañía recomendó reemplazar urgentemente un programa vulnerable a la radiación para garantizar la seguridad en las operaciones aéreas.

Esta medida surge luego de un incidente ocurrido a finales de octubre en Estados Unidos, cuando un Airbus A320 de la aerolínea JetBlue experimentó un fallo informático durante la fase de crucero entre Cancún y Newark. El avión descendió de forma repentina sin intervención directa de los pilotos, quienes finalmente lograron aterrizar en Tampa, Florida, donde algunos pasajeros resultaron heridos.

El problema está vinculado al sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), el computador encargado del control de los elevadores y alerones del avión. Airbus informó que, para la mayoría de las aeronaves afectadas, la actualización del software podrá realizarse en pocas horas, pero para aproximadamente 1.000 unidades será necesario cambiar también el hardware, un proceso que puede extenderse por semanas.

En un comunicado, Airbus reconoció que estas acciones generarán trastornos operativos para pasajeros y operadores, por lo que pidió disculpas y aseguró que trabajará estrechamente con las aerolíneas para minimizar el impacto, siempre priorizando la seguridad.

El Airbus A320, que comenzó a operar en 1988, es actualmente el avión de pasillo único más vendido en el mundo, superando en entregas al Boeing 737. Hasta septiembre de 2025, Airbus había entregado 12.257 unidades del A320, frente a las 12.254 unidades del 737.

Este modelo es parte fundamental de las flotas de numerosas aerolíneas a nivel global, incluyendo grandes grupos europeos como Lufthansa, Air France, British Airways, Iberia, KLM, Aer Lingus y Turkish Airlines, así como importantes operadores en América como LATAM, Avianca, Aerolíneas Argentinas, JetBlue, American Airlines y Delta.

Además, el A320 es muy popular entre las aerolíneas de bajo costo, siendo utilizado masivamente por compañías como Ryanair, EasyJet, Vueling, Wizz Air, Volaris, Viva Aerobus, Spirit Airlines e Indigo en India. Su eficiencia y versatilidad lo han convertido en un pilar para rutas cortas y medianas en todo el mundo.