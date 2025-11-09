Marcela Acuña, una de las imputadas centrales en el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, fue trasladada a una celda de aislamiento en la Unidad de Mujeres de Resistencia tras agredir a cinco agentes penitenciarias durante un incidente ocurrido este miércoles en el Pabellón 3. El hecho se registró en la Celda 1, donde Acuña compartía espacio con otras tres detenidas, en el marco de un reclamo generalizado de las internas.

Según la información publicada por Diario Norte, cinco penitenciarias resultaron lesionadas durante el enfrentamiento. Viviana Beatriz Pawizki, Cabo Primero, sufrió un golpe eritematoso en la rodilla izquierda; Luciana Romero, también Cabo Primero, presentó un eritema lineal leve en el codo derecho; la agente Gavilán Soto tuvo un hematoma en la cara externa de la pierna izquierda; Lucía Benítez, agente, registró un eritema lineal leve en el antebrazo derecho; y Camila Martínez, Cabo Primero, sufrió escoriaciones en el antebrazo izquierdo.

Tras el episodio y ante la queja de las internas por el presunto comportamiento conflictivo y poco empático de Acuña y las detenidas que la acompañaban, la Alcaide Principal ordenó su inmediato aislamiento en una celda individual. El informe con los detalles del incidente ya fue elevado a la Justicia para su evaluación.

Acuña, quien fue candidata a intendenta de Resistencia en 2023, lleva más de 28 meses detenida mientras continúa el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La mujer está imputada como partícipe necesaria del crimen que conmocionó al país.

En la causa hay siete imputados: César Sena, pareja de Cecilia; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; y cuatro colaboradores acusados de encubrimiento agravado: Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.