Desde el 10 de diciembre y hasta el próximo 20 de enero, rige una prohibición total sobre el uso y manejo de pirotecnia en diversos puntos de San Juan para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La normativa municipal impide la tenencia, fabricación, comercialización mayorista y minorista, transporte, depósito y uso particular de cualquier tipo de cohetería, incluso aquella que sea de venta libre o de fabricación autorizada. Si bien Santa Lucía, Jáchal, Capital, Rawson, Zonda, Rivadavia y Chimbas implementaron estas restricciones entre 2018 y 2022, este año se sumaron oficialmente los departamentos de Pocito e Iglesia.

Las autoridades locales destacan que el cumplimiento de estas ordenanzas es fundamental para resguardar la salud y seguridad de la comunidad, así como para proteger a las personas mayores, las mascotas y el medio ambiente de los impactos negativos.

Ante cualquier infracción, especialmente en casos de venta de pirotecnia a menores de edad, la Policía intervendrá de inmediato para labrar actas y dar intervención a los jueces de Paz de cada jurisdicción para la aplicación de sanciones.