La figura de Papá Noel, símbolo universal de la generosidad en Navidad, tiene un origen muy distinto al que la mayoría imagina. En lugar de surgir en las heladas tierras del Ártico, su inspiración proviene de Nicolás de Patara, un hombre nacido en la antigua región de Licia, hoy parte de Turquía.

Nicolás nació a finales del siglo III y enfrentó una tragedia personal cuando perdió a sus padres a causa de una epidemia. Decidió entonces emplear su fortuna en ayudar a los más vulnerables, convirtiéndose posteriormente en obispo de Mira, localidad que hoy se conoce como Demre. Allí, su fama creció por su protección a los pobres y especialmente a los niños.

Publicidad

Uno de los relatos más célebres de su vida es el rescate de tres hermanas que iban a ser entregadas en matrimonio forzado, a quienes salvó arrojando monedas de oro por la chimenea de su casa. Este acto de generosidad es el antecedente directo de la tradición de colgar medias en Navidad.

Con el paso del tiempo, la imagen de Nicolás de Patara traspasó fronteras y culturas. En Europa, se transformó en Sinterklaas en Holanda y en Santa Claus en Estados Unidos, mientras que en Turquía se le conoce como Noel Baba, el venerado padre de la Navidad a orillas del Bósforo.

Publicidad

La comida es otro elemento central en ambas culturas. Ya sea en un asado dominical argentino o en una reunión con kebabs y meze turcos, compartir la mesa representa un acto de unión y comunidad. Asimismo, la pasión por el fútbol o las expresiones culturales como el tango y las danzas folclóricas reflejan una identidad viva, intensa y sorprendentemente cercana entre ambas naciones.