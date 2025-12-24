Detuvieron a un joven tras intentar robar equipos en Electrometalúrgica Andina

Un hombre de 28 años fue detenido luego de intentar cometer un robo en las instalaciones de la Electrometalúrgica Andina, ubicada en la intersección de calle Rastreador Calivar y calle Tulum, en el departamento Chimbas.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 30°, quienes fueron alertados por el operador de turno del sistema Trueno Halcón. Tras recibir el aviso, el personal policial se dirigió de inmediato al lugar, donde el guardia de seguridad de la empresa informó que un sujeto se encontraba dentro del predio, en la zona de la chacarita, sustrayendo distintos elementos.

Publicidad

Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó una caja de metal que llevaba consigo e intentó darse a la fuga, escalando una pared del predio. Sin embargo, fue rápidamente perseguido y aprehendido por los efectivos, logrando frustrar el ilícito.

Durante el operativo se procedió al secuestro de diversos elementos que el sujeto había intentado sustraer, entre ellos un aire acondicionado, cables, cañerías de bronce pertenecientes a un equipo de refrigeración, un balde de aluminio y un contenedor rectangular de metal con comando de maquinaria.

Publicidad

Intervino en el hecho el fiscal de turno, Dr. Juan Mattar, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El detenido quedó vinculado al legajo N° 51/25, caratulado como Robo en grado de tentativa, con intervención de la Comisaría 30°.