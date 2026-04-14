Al-Tamari, el "Messi jordano" que enfrentará a Argentina en el Mundial

Pocas historias despiertan tanta curiosidad de cara al Mundial 2026 como la de Mousa Al-Tamari, la gran figura de Jordania. Se trata del nombre propio que concentra toda la ilusión de un país que jugará, por primera vez en su historia, la máxima cita del fútbol. El extremo del Stade de Rennes francés ha deslumbrado a Europa con un talento que le valió el apodo del “Messi jordano”, una comparación que él mismo evita por respeto al astro argentino, pero que grafica su impacto en el césped.

Nacido en 1997, Al-Tamari es un pionero: se convirtió en el primer futbolista de su país en destacarse en una de las grandes ligas europeas. Tras brillar en Chipre y Bélgica, se consolidó en la Ligue 1 con un estilo que calza justo con los extremos modernos: gambeta corta, explosión en los metros finales y una zurda capaz de romper cualquier esquema defensivo.

El arquitecto del sueño jordano

Si bien en Francia es respetado, en su selección es un prócer. Al-Tamari fue, junto a Ali Olwan, el gran artífice de la histórica clasificación mundialista de los Nashama. El camino no fue casualidad: bajo su liderazgo, Jordania alcanzó el subcampeonato en la Copa Asiática 2024 y repitió la hazaña en la Copa Árabe 2025, cayendo ajustadamente ante Marruecos.

Con más de 20 goles internacionales, el 10 es el corazón ofensivo de un proyecto que combina futbolistas de la liga local con piezas de experiencia internacional. En el combinado nacional, goza de libertad absoluta para moverse por todo el frente de ataque, convirtiéndose en un desafío táctico para cualquier rival.

Un cruce inédito para la Scaloneta

Argentina y Jordania se verán las caras en un duelo sin antecedentes. Aunque para el gran público es un rival desconocido, el crecimiento del fútbol jordano ha sido meteórico en los últimos dos años. Su fortaleza principal reside en el ataque, donde Al-Tamari lidera un tridente que ha demostrado ser letal durante todo el proceso clasificatorio.

Para la Selección Argentina, será la oportunidad de enfrentar a un equipo que llega sin nada que perder y con una figura que, aunque rechaza el mote de "Messi", tiene la capacidad técnica para encender las alarmas en la defensa nacional. El Mundial 2026 ya empieza a jugarse y el "Messi jordano" ya pide pista.