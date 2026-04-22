El atletismo sanjuanino se traslada este fin de semana al norte. La Asociación Atlética Albardón celebrará su aniversario con una propuesta que promete adrenalina y trabajo en equipo: la “Posta 21K”. La cita deportiva tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril y tendrá como epicentro el emblemático Parque Latinoamericano.

La competencia presenta un formato dinámico que ha despertado gran interés en la comunidad runner: cada equipo estará conformado por tres corredores, quienes deberán completar el total de los 21 kilómetros divididos en tramos de 7K por integrante. Según las estimaciones de la organización, se espera que cerca de 150 atletas le den vida a una mañana a puro trote en el departamento.

Categorías y modalidades

El evento fue diseñado para ser inclusivo y participativo. Habrá categorías tanto para damas como para varones, segmentadas por edades que van desde los 18 hasta los mayores de 60 años.

Además, la organización puso especial énfasis en las modalidades mixtas. Por un lado mixto A que está integrado por una mujer y dos varones y por mixto B que será conformado por dos mujeres y un varón.

Como la idea es que sea una jornada para toda la familia, los más pequeños también tendrán su lugar con una carrera infantil recreativa, fomentando el deporte desde edades tempranas.

Horarios y acreditaciones

Para los corredores ya inscriptos, la acreditación obligatoria se realizará este viernes 24 de abril, de 20 a 22, en el mismo Parque Latinoamericano.

El domingo, día de la carrera, la concentración de los equipos está pactada para las 8 horas, mientras que el disparo de largada será a las 9. Cabe destacar que la competencia cuenta con la fiscalización de la Federación Atlética Sanjuanina, lo que garantiza los estándares técnicos de la prueba.

Con un valor de inscripción de $60.000 por equipo, Albardón se encamina a vivir una verdadera fiesta del atletismo, donde el espíritu de equipo y la superación personal serán los mejores regalos para el aniversario de la institución albardonera.