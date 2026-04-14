Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini utilizaron el aire de Cuestión de Peso para desestimar las versiones sobre un posible embarazo que circularon en medios y redes sociales durante el fin de semana. El revuelo comenzó por una imagen de su boda manipulada con inteligencia artificial que simulaba una ecografía, lo que convirtió a la pareja en tendencia.

En la emisión del lunes por Eltrece, ante la consulta directa de Mario Massaccesi sobre si realmente esperaban un hijo, el médico respondió "No, no" mientras que su esposa añadió con humor "Estamos con la soga al cuello". La nutricionista se mostró sorprendida por el alcance del rumor y relató que "Vieron la noticia en todos lados y nos llamaron para felicitarnos. ¡Nada que ver!".

Incluso el conductor del ciclo bromeó sobre la situación diciendo que "Podríamos decir que Estefi está embarazada de la IA. Es un fake baby". Al ser consultados con insistencia para disipar dudas sobre si "viene un hermanito para Emilio", el matrimonio blanqueó la situación con una negativa tajante y Pasquini remarcó que "Seguramente no".

La situación generó inquietud en la clínica y en el entorno del programa debido a las consultas constantes recibidas por la circulación de la foto intervenida. Pasquini confirmó que familiares, periodistas y colegas médicos los contactaron para darles la enhorabuena por la supuesta novedad. Sobre el hijo menor de la pareja, que tiene como hermanos a Adrián y René, los hijos que el doctor tuvo con su primer esposa Monika Arborgast con una diferencia de edad de 50 años, los padres explicaron que "Creemos que posiblemente sí se enteró, desafortunadamente. Emilio quiere un hermanito, pero no sería el caso".

El conductor describió la dinámica entre los hermanos señalando que "Emilio se desvanece por Adrián". Hace aproximadamente un mes, el profesional volvió a ser tema de conversación tras la difusión de una antigua entrevista. En ese clima distendido, recordaron la declaración del doctor para una revista cuando tenía 50 años donde afirmaba "Voy a tener sexo hasta los 85".

Pasquini intervino entre risas asegurando que "No, no. No se jubiló de eso". Cormillot aclaró el contexto de aquella frase indicando que "Cuando di esa nota tenía unos 50 años aproximadamente y por supuesto, no sabía que iba a conocer a Estefi". El intercambio dejó en claro el buen humor del matrimonio, que actualmente no planea agrandar la familia.