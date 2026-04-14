Revelaron cómo era el acuerdo secreto entre Wanda Nara y L-Gante

Claudia Valenzuela habló del pasado sentimental de su hijo Elián Valenzuela. Al ser consultada sobre si Wanda Nara se aprovechó de la fama del músico ella aseguró que no creo que lo haya usado... le sirvió a los dos.

De esta manera desestimó que la empresaria fuera una carga negativa y agregó que no creo... influencia no. A pesar de que el artista y la conductora ya no se siguen en redes sociales y existen rumores de bloqueo la madre del referente de la cumbia 420 mantuvo una postura calma.

La relación mediática provocó en su momento tensiones con Tamara Báez quien es la madre de Jamaica. Báez había sugerido que el romance inició cuando ella todavía convivía con el cantante. Valenzuela reconoció que en aquel tiempo de plena evolución para las carreras de ambos todo servía para posicionarse en los medios. Sin embargo aclaró que en el presente mantiene un excelente vínculo con Tamara priorizando el bienestar de su nieta por sobre los conflictos pasados.

Sobre la actualidad de Elián su madre confirmó que no está en pareja y que los rumores que lo vinculaban a otras artistas son falsos. La prioridad de la mujer sigue siendo el apoyo a la carrera de su hijo y la unión de su familia.

En el plano personal Valenzuela también recordó un capítulo doloroso al mencionar el fallecimiento de su otro hijo llamado Sale de quien recordó que tenía tan solo 7 años cuando falleció por un tumor cerebral un hecho que marcó la historia familiar de forma definitiva.