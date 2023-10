El Presidente Alberto Fernández votó esta mañana en la Universidad Católica Argentina (UCA) a las 9.30 en el Barrio Porteño de Puerto Madero. Allí tuvo un breve y tenso cruce con los periodistas después de emitir su voto.

“Después del 10 de diciembre seguiré como un ciudadano normal” comentó el actual presidente después de votar. “Es un día particularmente importante, estamos decidiendo el futuro. Invitamos a todas las argentinas y argentinos a que voten y se expresen”, reflexionó sobre esta jornada democrática.

Luego de eso no quiso hacer comentarios sobre su gestión para no romper la veda electoral. "He seguido muy de cerca toda la campaña, estoy absolutamente involucrado e interesado en cómo evoluciona. Hemos hecho todo para que este proceso electoral se desarrolle en paz", respondió a un periodista de la Tv Pública.

Esto generó un cruce entre Fernández y los periodistas por lo que se retiró diciendo “nada de lo que puedan preguntar se los puedo responder ahora, después pregúntemelo el lunes”.