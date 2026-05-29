Viernes 29 de Mayo
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Cultura > Música

Ale Ceberio y Yeyo encabezarán una noche de baile en San Juan

El evento será el sábado 30 de mayo en San Juan. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en distintos puntos físicos de la provincia.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El Complejo Eliazar recibirá a Yeyo y Ale Ceberio este sábado. FOTO: Gentileza

El Complejo Eliazar, ubicado en avenida Paula Albarracín de Sarmiento 3035, Villa Krause,  anunció un doble espectáculo para el sábado 30 de mayo a las 23 horas con las presentaciones de Yeyo y Ale Ceberio, en una noche orientada a la música popular y el baile en San Juan. Desde la organización adelantaron que las entradas anticipadas ya están disponibles.

La propuesta reunirá a dos artistas convocantes del circuito tropical y cuartetero, en una jornada que espera una importante concurrencia de público.

Para quienes deseen asistir, las entradas pueden adquirirse de manera presencial en Radio Santa Lucía, ubicada en la zona centro de San Juan, y en Kiosco Lorenz, en el departamento Rawson.

 

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