Luego de 48 horas de intenso despliegue y trabajo ininterrumpido en las zonas afectadas, la empresa Naturgy emitió un comunicado oficial confirmando que se logró la resolución de aproximadamente el 99% de las incidencias generadas por el reciente temporal de viento Zonda.

Desde la distribuidora destacaron la excepcionalidad del fenómeno meteorológico, señalando que "este evento correspondió al temporal de viento Zonda de mayor magnitud registrado en los últimos 18 años". Esta situación provocó daños severos en la red eléctrica debido a los fuertes embates del viento y la caída de elementos sobre el tendido.

Más de 50.000 usuarios afectados

Al momento de registrarse el temporal, el impacto en la infraestructura fue significativo, dejando a más de 50.000 usuarios con su suministro eléctrico afectado. Ante este escenario, la empresa activó un plan de contingencia para abordar los daños en la red de manera permanente hasta alcanzar la situación actual de casi normalidad.

A pesar del avance, la compañía informó que los equipos técnicos continúan trabajando intensamente en el terreno para lograr la restitución total del servicio a los usuarios que aún permanecen sin energía.

Recomendaciones de seguridad

En el marco de la emergencia, Naturgy reafirmó su compromiso con la seguridad de la población y recordó las precauciones necesarias ante daños visibles en el cableado.

"Ante una situación de peligro eléctrico, no actúes por tu cuenta. Mantené distancia y comunicate al 0800-666-3637", subrayaron en el comunicado, solicitando a los vecinos que no manipulen cables caídos ni intenten reparaciones caseras para evitar accidentes.