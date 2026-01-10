Alerta en Boca: el Changuito Zeballos entra en su último año de contrato

El futuro de Exequiel Zeballos en Boca Juniors ha comenzado a generar incertidumbre, ya que el delantero de 23 años ha ingresado en su último año de contrato, el cual finaliza en diciembre.

A pesar de ser considerado el jugador más desequilibrante del actual plantel y de haber tenido un rendimiento destacado en el cierre de 2025, la dirigencia aún no ha iniciado gestiones para su continuidad.

Desde el entorno del futbolista aseguran que, hasta el momento, el club no ha establecido contacto para entablar una negociación. Esta demora plantea un riesgo para la institución, debido a que el "Changuito" podría quedar en condiciones de renovar como agente libre a mitad de año.

Resulta llamativo que la institución ya haya concretado las extensiones de otros profesionales como Ander Herrera, Javier García, Milton Delgado, Leandro Brey, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco, postergando el caso de quien hoy es el jugador con más antigüedad tras la salida de Frank Fabra.

Pese a la falta de llamado, Zeballos se muestra feliz con su presente futbolístico, apoyado por el capitán Leandro Paredes y enfocado en la Copa Libertadores.

El historial de la gestión actual suma presión al caso, recordando las salidas de Valentini, Molina y Almendra, quienes se marcharon libres, y las ejecuciones de cláusulas de Barco, Equi Fernández y Cristian Medina.