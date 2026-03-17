El espectáculo de Plim Plim se presentará en el Teatro Sarmiento

El espectáculo infantil protagonizado por Plim Plim se presentará el próximo domingo 17 de mayo a las 16:00 en el Teatro Sarmiento, en la sala principal ubicada en Avenida Alem (Norte) 34, en la ciudad de San Juan.

El show, pensado para el público infantil y sus familias, se desarrollará en formato recital e invitará a los niños a participar activamente mediante canciones, coreografías y juegos. En escena, el personaje principal estará acompañado por sus habituales compañeros: Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li, en una propuesta que combina entretenimiento y participación.

Durante la función se interpretarán algunas de las canciones más populares del universo del personaje, entre ellas “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram sam sam”, “Cerdito enojón” y “Abejita Chiquitita”, una de las más reconocidas por el público infantil en plataformas digitales.

Entradas y características del espectáculo

Las entradas ya se encuentran disponibles con distintos valores según la ubicación en la sala. La platea baja, filas 1 a 14, tiene un costo de $40.000, mientras que las filas 15 a 20 se ofrecen a $35.000. En tanto, el sector pullman tiene un valor de $30.000.

El espectáculo forma parte de una propuesta interactiva que busca estimular el aprendizaje y la diversión a través de la música, consolidándose como una de las opciones más convocantes dentro del entretenimiento infantil.

Un fenómeno en crecimiento

El proyecto fue creado por Guillermo Pino y en los últimos años logró posicionarse como uno de los contenidos infantiles de mayor crecimiento en el ámbito hispanohablante.

Además, el show fue reconocido con el Premios Martín Fierro en la categoría Mejor Programa Infantil 2025. En ese mismo año, la propuesta formó parte de una gira internacional que recorrió más de 70 ciudades en diez países de Latinoamérica, ampliando su alcance y consolidando su presencia en la región.