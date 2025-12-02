Cuba confirmó este lunes la muerte de 33 personas, entre ellas 21 menores de edad, a causa del dengue y de la epidemia de chikunguña que se extendió por toda la isla, según informó la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, en la televisión estatal. De los fallecidos, 12 fueron diagnosticados con dengue y 21 con chikunguña, una cifra que hasta este domingo no había sido reconocida oficialmente.

La funcionaria detalló que la chikunguña, caracterizada por fiebre alta y fuertes dolores articulares, comenzó en julio en la provincia de Matanzas y ya alcanzó a las 15 provincias del país, afectando a una población de 9,7 millones de habitantes. A la expansión de esta enfermedad se suma un fuerte brote de dengue que también presiona al sistema sanitario.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública no había reportado muertes por chikunguña, pese a los rumores crecientes en redes sociales y en las calles. Solo se habían reconocido tres fallecimientos por dengue. Peña indicó que, aunque disminuyeron los casos graves y críticos en las últimas semanas, los niveles de infestación del mosquito transmisor siguen siendo altos.

Las autoridades explicaron que el brote se descontroló por la falta de higiene, la acumulación de basura y el almacenamiento de agua en tanques, una práctica generalizada debido a la fuerte escasez del suministro, que este año afectó a tres millones de cubanos.

El país ya había enfrentado otras epidemias de dengue en el pasado, pero la chikunguña solo había ingresado una vez, en 2014, cuando lograron contener un brote limitado en Santiago de Cuba. Esta vez, sin embargo, el escenario es más crítico y el Gobierno intenta frenar la propagación en medio de una fuerte preocupación social.

