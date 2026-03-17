Lizy Tagliani contó qué le dijo a su hijo de cinco años sobre su cambio de género

Adoptar a Tati junto a su marido, Sebastián Nebot, representó para Lizy Tagliani un punto de inflexión y el acto de amor más importante de su vida. Recientemente, la humorista compartió en "A la Barbarossa" por Telefe los detalles de una conversación íntima que mantuvo con su hijo de 5 años, originada luego de que el pequeño gritara en un berrinche que su madre era un varón, anécdota que ella misma había relatado entre risas en su programa de radio días atrás.

Ante esta situación y las críticas recibidas por algunos, Lizy decidió sentarse con Sebastián en el sillón del living para abordar el tema con total sinceridad. "Yo le conté que si bien él no estaba mintiendo, mamá nunca había querido ser varón", relató sobre aquel momento familiar.

En esa charla profunda, le explicó su proceso de identidad y su sueño de formar una familia: "Le conté que su mamá se había dado cuenta de que quería ser nena y entre todos los sueños que tenía, estaba el de formar una familia y tener un hijo hermoso como él. Que gracias a eso había podido venir".

A pesar de la carga emocional del tema, la reacción del niño fue propia de su edad: "No me dio bola. A los 5 minutos se olvidó y me dijo que quería un lamborghini", recordó Lizy entre risas.

Para la conductora, la verdad es el valor más preciado que desea inculcarle a su hijo, asegurando que "quiero ser honesta con él como fui toda la vida. La honestidad tiene ahora, el doble de valor que tenía antes de Tati".

Esta búsqueda de honra es un pilar que arrastra desde su infancia, vinculándolo con el legado de su madre, Tina, al punto de mencionar que paga su casa de palabra, sin comprobantes, por ser hija de quien es: "Eso es fundamental". Finalmente, subrayó que "sé que a veces la verdad puede resultar cruda pero me parece muy importante que la reciba y la asuma de la mejor manera".