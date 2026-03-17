Evangelina Anderson reveló por qué no le gusta vivir en Argentina

Tras días marcados por la polémica con Ian Lucas, Evangelina Anderson se mostró sincera en el stream de Martín Cirio al reflexionar sobre su presente en Argentina y el cambio que tuvo su vida estos años.

Lejos de romantizar la popularidad, la modelo confesó que valora situaciones simples como pasar desapercibida, algo que disfrutaba durante su etapa en el exterior. Al respecto, aseguró: "Me encanta ser NN, yo lo que más disfrutaba de vivir en el exterior era ser anónima. Ir por la calle sin que nadie me reconozca".

Para Anderson, sus palabras expresan un deseo genuino de recuperar la normalidad en su rutina, como caminar tranquila, hacer trámites o esperar en un consultorio sin captar la atención de los demás.

En este sentido, reveló el encanto especial que encuentra al usar su identidad real: "Me encanta cuando voy al médico y estoy sentada con toda la gente, pero camuflada, y me llaman por mi verdadero apellido, 'Paternó', y nadie me reconoce".

A pesar de que hoy disfruta de su carrera en el país, la libertad del anonimato sigue siendo algo que añora profundamente en su día a día. Sobre la carga de la exposición pública y el hecho de ser señalada constantemente, Eva concluyó: "Me encantaba vivir la vida sin ser reconocida en la calle, y que no me señalen y digan 'ahí va ella'. Eso lo extraño".