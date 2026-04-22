La técnica secreta de Adrián Suar para conquistar a su novia

Rocío Robles rompió el silencio sobre su vínculo con Adrián Suar, con quien lleva dos años de relación y blanqueó hace apenas unos meses. En las redes sociales casi no tienen posteos juntos y la periodista deportiva admitió en LAM que "No se lo veía venir nadie, yo tampoco" respecto a un noviazgo que comenzó de forma inesperada.

Robles aseguró que nunca antes se había interesado en él ni se habían cruzado cuando ella trabajaba en el Bailando. Antes de volver al país, ella trabajaba en México pero buscaba regresar. "Había estado en México, trabajando en Televisa, actuando. Quería venir a Argentina, pero no me animaba porque no tenía trabajo. Me encantó México, pero no para vivir", recordó.

En ese entonces, una tarotista le adelantó que conocería a un hombre mayor del medio televisivo, coincidiendo con los 58 años del productor. "Le escribí a una tarotista para preguntarle qué me convenía. Ella me dijo que me iba a aparecer alguien de acá, en un año, y me dijo que era más grande, rubio y que trabajaba en la tele", reveló.

Al instalarse en Argentina y empezar en ESPN, recibió el primer contacto de Suar. "un día él me mandó un mensaje a Instagram que decía: 'Que bien estás en el programa'", relató Robles, quien inicialmente dudó: "¿Me estará tirando onda?". La invitación formal fue al teatro para ver la obra Felicidades, con la sugerencia de asistir acompañada por su pareja.

"Fui al teatro a ver Felicidades y llevé a mi mejor amigo, Giuliano, como garantía", explicó. Luego compartieron una comida elegida por él en un restaurante. "En la cena conecté con él", aseguró la joven. Al comienzo, ella no planteó exclusividad inmediata: "Él me agarró en mi mejor momento, sanando, pero al principio nunca le dije que iba a estar solo con él".

Para la segunda cita, su amigo también estaba invitado, pero decidió faltar. "Giuliano tenía que ir a la casa de Adrián a ver un partido y le canceló. Le pregunté si yo iba igual y él me dijo que no vaya, pero fui. Ese día nos dimos un beso, pero no pasó más porque no se dio", reveló Robles. La relación avanzó con cautela, viéndose una vez por semana. "al año me dijo de ser novios oficialmente", confesó.

Sobre el futuro, la joven tiene posturas claras y afirmó que "Me encantaría casarme, pero después pienso a quién invito y me da paj... Con él sí me gustaría casarme". En cuanto a agrandar la familia, su decisión es firme. "Hablamos de la maternidad, pero yo no quiero. Nunca quise, me encantan los chicos, pero nunca me vi en ese rol, sino más viajando", sentenció.

Respecto a las opiniones ajenas, fue tajante: "No me importa la gente que quiero lo que opine, me va a importar la que no". Finalmente, descartó compartir proyectos laborales con su pareja. "Yo no quiero mezclar, me gusta que cada quien tenga lo suyo", concluyó.