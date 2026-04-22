Revelaron cómo Paula Chaves maltrataba a Zaira Nara: "La hacía llorar"

El distanciamiento entre Zaira Nara y Paula Chaves, quienes solían ser íntimas, sumó un testimonio inesperado sobre sus inicios en el modelaje. Josefina Pouso recordó un viaje laboral a El Calafate donde fue testigo de situaciones de tensión entre ambas.

Según relató la panelista, "Hace años, viajamos a El Calafate para hacer una producción para una marca que tenía venta por catálogo. Las modelos que viajaron se dividieron en 'divinas y populares'. Paula Chaves y Priscila Crivocapich eran de las primeras. Zaira, que era re chica y recién estaba empezando, era del segundo grupo".

Pouso describió el sufrimiento de la hermana de Wanda Nara durante esas jornadas de trabajo. La ex asistente de producción afirmó que "Zaira la pasó re mal. La hacían llorar todos los días. Las otras eran brujas, la miraban de arriba abajo, le criticaban el cuerpo. La palabra 'gorda' era algo que se podía escuchar".

El hostigamiento habría estado vinculado a las exigencias físicas de la industria en aquel momento. Josefina insistió en que "Las modelos se critican la altura y el cuerpo... los cuerpos se van desarrollando de manera diferente y la palabra gorda era algo que se podía escuchar en ese momento. Zaira lloraba todos los días y yo iba a la habitación a consolarla".

Además del trato hacia Nara, Pouso reveló cómo era trabajar con Chaves en ese entonces. Ella misma confesó haber sufrido las exigencias de la modelo al decir que "Yo la padecí. Yo era asistente de producción, la pichi. Nosotras teníamos todo pero Paula siempre necesitaba otra cosa que no había. Realmente ella, en esa producción, era bravísima. Pedía cosas imposibles de conseguir siempre".