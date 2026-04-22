La investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito suma un capítulo clave este miércoles con la declaración de un testigo central en la causa por la compra de un departamento en Caballito. Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió el inmueble, cuyo testimonio podría ser determinante para reconstruir la operación.

El fiscal federal Gerardo Pollicita busca esclarecer cómo se concretó la compraventa, especialmente el precio, las condiciones de financiamiento y el estado real del inmueble al momento de la negociación. En ese marco, el testigo deberá aportar documentación clave como comprobantes de gastos, expensas y posibles mejoras realizadas en la propiedad.

La operación bajo la lupa indica que el departamento fue adquirido por las vendedoras en unos 200 mil dólares y luego vendido a Adorni por 230 mil, con un esquema de pago que incluyó un anticipo de 30 mil dólares y el resto financiado sin interés, una modalidad poco habitual que generó sospechas.

Además, otros testimonios incorporados al expediente señalaron que el valor de mercado del inmueble podría haber sido significativamente mayor, incluso cercano a los 345 mil dólares, lo que refuerza las dudas sobre la operación y su eventual subvaluación.

La causa también investiga el rol de distintos intermediarios y el vínculo entre las partes. Según surge del expediente, Feijoo habría actuado como nexo en la negociación, acercando a las vendedoras con el funcionario, lo que lo convierte en una pieza clave para entender cómo se estructuró la transacción.

En paralelo, la Justicia analiza otros aspectos del patrimonio del jefe de Gabinete, incluyendo gastos personales y viajes, con el objetivo de determinar si son compatibles con sus ingresos declarados. La investigación continúa con nuevas citaciones y la recolección de pruebas en tribunales de Comodoro Py.