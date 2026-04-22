El Ministerio Público Fiscal presentará el Manual de Política de Persecución Penal

El próximo lunes 27, el Ministerio Público Fiscal de San Juan dará a conocer el Manual de Política de Persecución Penal, una herramienta que sistematiza los lineamientos de actuación en materia de política criminal y establece reglas claras para el desarrollo de las investigaciones y procesos judiciales.

El documento apunta a ordenar el ejercicio de la acción penal pública bajo criterios preestablecidos, con el objetivo de evitar discrecionalidades y garantizar el principio de igualdad ante la ley. En ese sentido, la iniciativa se presenta como un paso institucional orientado a fortalecer la transparencia y la previsibilidad en el funcionamiento del sistema judicial.

La elaboración del Manual responde a una línea de trabajo impulsada por el fiscal general, Guillermo Baigorrí, quien remarcó la necesidad de que los criterios de persecución penal no queden sujetos a interpretaciones variables. “Se considera jurídicamente necesario establecer criterios de actuación preestablecidos, generales, escritos y anticipados, que orienten el ejercicio de la acción penal pública y eviten la discrecionalidad”, sostuvo.

Ejes centrales del documento

El Manual abarca distintos aspectos clave del proceso penal. Entre ellos, se destacan lineamientos vinculados a la atención de las víctimas, el respeto de los derechos fundamentales de las personas imputadas, la ejecución de las penas y la articulación con las fuerzas de seguridad.

También incluye pautas sobre la política comunicacional del Ministerio Público, un aspecto que busca ordenar la relación con la sociedad y garantizar el acceso a la información en causas de interés público.

En conjunto, estos ejes apuntan a consolidar un modelo de actuación más uniforme, donde las decisiones fiscales respondan a criterios claros y conocidos previamente, reduciendo márgenes de arbitrariedad.

Un proceso de construcción interinstitucional

La redacción del Manual comenzó el 17 de diciembre de 2025, con la conformación de una Comisión Redactora integrada por representantes de distintas áreas vinculadas al sistema penal.

Participaron miembros de las Unidades Fiscales de Investigación, de la Fiscalía de Impugnación, de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario Provincial. La integración de estos actores respondió a una estrategia orientada a incorporar miradas técnicas y operativas de todo el circuito judicial.

Durante el proceso, la comisión mantuvo reuniones semanales hasta completar el documento a comienzos de abril, dentro de los plazos previstos.

Una herramienta para el trabajo diario

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que el Manual no solo tendrá un valor normativo, sino también práctico. Será difundido en todas las áreas vinculadas a la materia penal y se utilizará como guía de trabajo cotidiano.

El objetivo es optimizar la coordinación entre los distintos organismos, mejorar la calidad de las investigaciones y reducir errores en cada etapa del proceso, desde el primer contacto con la evidencia hasta la resolución judicial.

Con su presentación formal, el organismo busca consolidar un esquema de persecución penal más transparente y previsible, en línea con estándares que priorizan tanto la eficacia en la investigación como el respeto por los derechos de todas las partes involucradas.