La espera terminó para los más chicos del deporte local. Este sábado 25 de abril, las instalaciones del Huazihul San Juan Rugby Club, en Rivadavia, se vestirán de fiesta para recibir la tercera edición del Torneo Caciquito. La jornada, que ya se convirtió en un clásico del calendario infantil, se desarrollará de 9:30 a 16:30 y promete reunir a una multitud.

El evento está diseñado como una jornada netamente recreativa, donde el rugby masculino y el hockey sobre césped femenino serán los grandes protagonistas. El predio de calle Sargento Cabral recibirá a clubes de toda la provincia y también a invitados especiales de San Luis, consolidando el carácter regional del encuentro.

Cronograma por categorías

Para organizar la gran cantidad de equipos, el club dispuso horarios diferenciados según la disciplina y la edad. En rugby las categorías M5 a M11 saltarán a la cancha a las 9:30, mientras que los más grandes de M12 harán lo propio a partir de las 14:30. En tanto que en hockey las divisiones Sub 6, 8 y 10 jugarán de 9 a 12:30. Por la tarde, de 13 a 16:30, será el turno de las Sub 12, 14 y 16.

Al finalizar los encuentros, todos los jugadores y jugadoras disfrutarán del tradicional tercer tiempo, donde compartirán una comida y recibirán regalos por su participación.

Clubes confirmados y detalles

La convocatoria fue masiva. Hasta el momento, confirmaron su presencia clubes como Alfiles, Lomas, UDAP, Integral, Universitario, Universidad, San Juan Rugby, Jockey, Caucete, UVT, Richet Zapata, Barreal y San Vicente de San Luis.

Para quienes asistan, la inscripción por jugador es de $8.000, mientras que el costo del estacionamiento dentro del predio será de $3.000.

Más que deporte

Este año, el Caciquito cuenta con un fuerte respaldo del Gobierno de San Juan a través de un trabajo interministerial. Además de la competencia, la Secretaría de Medio Ambiente realizará un concurso de recolección de residuos para concientizar a los chicos, y el Parque Ischigualasto dirá presente con una muestra educativa para que los jóvenes deportistas conozcan más sobre nuestro patrimonio natural.