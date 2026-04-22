Luis Scola reveló las exigencias de la NBA y la calorías que se queman en un partido

Luis Scola participó del programa de televisión Otro día perdido el último martes junto a Mario Pergolini. El integrante de la Generación Dorada repasó su carrera y explicó que "en la NBA, podíamos llegar a jugar hasta cinco partidos por semana.

En España, dos. La NBA físicamente es mucho más fuerte". Respecto al gasto de energía, indicó que "se queman, seguramente entre mil y dos mil calorías. Depende de cuánto juegues, vos podés jugar 48 o podés jugar 15 minutos".

Scola, quien se retiró en 2021, detalló que "en la NBA se entrenaba muy poco, pero mucho individual, y si vos contás el partido como una carga física, que lo es, terminás entrenando mucho más". Incluso mencionó que se debían realizar sesiones "a veces, a las 2 de la mañana, después del partido".

Sobre la transición al retiro, afirmó que la liga "te da una cantidad de recursos increíbles para prepararte. Lo que sí pasa es que, es una transición difícil, a pesar de que te preparen. Hay una parte que no lo logra".

Finalmente, al ser consultado por su viaje de egresados, concluyó: "Pero hice un montón de cosas. Tuve la oportunidad de estar en Juegos Olímpicos, en Mundiales. Es una experiencia de vida. Si yo tuviera que vivir 20 veces la vida, la viviría, no iría al viaje de egresados. Lo volvería a hacer todas las veces".