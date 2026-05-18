Con la llegada de los primeros fríos, el Gobierno de San Juan puso en marcha una nueva edición de Garrafa Hogar para asistir a la economía de los hogares. El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación busca que los vecinos accedan a un insumo vital a un valor muy inferior al comercial para pasar un mejor invierno.

Actualmente, la unidad de 10 kg se consigue a $20.000 y la de 15 kg a $30.000. Estos montos representan un alivio significativo, considerando que en los comercios los precios oscilan entre $30.000 y $40.000 para el envase menor, y superan los $52.000 para el más grande. Incluso en departamentos alejados, el costo habitual ronda los $33.000 y $48.000 respectivamente.

En la presentación oficial, el ministro Fernández destacó que se trata de "un programa con el que está comprometido el gobernador Marcelo Orrego porque brinda una solución a las familias sanjuaninas en los 19 departamentos de nuestra provincia".

Esta vez, la logística incluirá nuevas localidades y zonas de difícil acceso que antes quedaban relegadas. Sobre la calidad del producto, el secretario Alejandro Martín señaló que "son garrafas que vienen presintadas y cumplen con distintos protocolos garantizados por el proveedor". La directora Fabiana Carrizo fue la encargada de confirmar las primeras fechas de los recorridos.

El cronograma de visitas inicia mañana, martes 19 de mayo, en el departamento Rivadavia. Los camiones estarán de 9 a 11 horas en la Comuna Marquesado y luego en el Barrio Puesta del Sol de La Bebida hasta las 13:30 horas.

El miércoles 20 de mayo será el turno de Valle Fértil, con paradas en Chucuma a las 8:30 horas, Astica a las 9:30 horas, Usno a las 11:50 horas y la Villa San Agustín a las 13:30 horas. Ese mismo día, Chimbas recibirá el beneficio en Villa El Salvador, el Lote Hogar 15 y el Loteo API 2 entre las 9 y las 13 horas.

Para el jueves 21 de mayo, los operativos se trasladarán a Calingasta, recorriendo la Plaza Patricias Sanjuaninas, Tamberías, Sorocayense y Barreal. Simultáneamente, habrá puntos de venta en 9 de Julio, específicamente en Alto de Sierra, Plaza Fiorito y Las Chacritas.

Finalmente, el viernes 22 de mayo, el programa llegará a Iglesia, con puestos en Rodeo, Las Flores y Villa Iglesia. En esa misma jornada, en Santa Lucía la atención se repartirá entre la Unión Vecinal San Judas Tadeo y el SUM de Villa Alba.

Palabra de Producción

Durante la presentación oficial del programa Garrafa Hogar, el ministro de Producción Gustavo Fernández, dijo: “Es un programa con el cual está personalmente comprometido el gobernador Marcelo Orrego y buscamos ponerlo en funcionamiento de manera temprana para que las familias sanjuaninas puedan contar con garrafas a precios accesibles”.

El funcionario aseguró que el objetivo principal es acompañar a quienes tienen mayores dificultades para acceder al gas, tanto para cocinar como para calefaccionarse. “La convicción del gobernador es que la familia sanjuanina, sobre todo aquellas que tienen alguna vulnerabilidad o dificultad para acceder al gas, tenga la posibilidad de contar con este insumo esencial durante el invierno”, señaló.

Fernández también hizo hincapié en la importancia de la seguridad y explicó que el programa busca generar conciencia sobre el uso correcto de las garrafas. “Trabajamos en la accesibilidad del insumo, pero también en concientizar sobre la seguridad de un elemento que requiere controles y cuidados para proteger la salud de los sanjuaninos”, expresó.

Defensa al Consumidor

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, destacó que el programa Garrafa Hogar ya transita su tercera edición y remarcó que se trata de una política “impulsada 100% por el Gobierno provincial” para beneficiar a las familias sanjuaninas durante el invierno.

También adelantó que habrá fuerte presencia en la periferia de la provincia y que el cronograma abarcará los 19 departamentos antes de finalizar mayo. “Hacemos dos operativos por día y es un programa muy esperado porque en invierno aumenta mucho la demanda, tanto para cocinar como para calefaccionar”, afirmó.

La funcionaria detalló además que los vecinos podrán pagar tanto en efectivo como con billeteras virtuales y aclaró que no habrá requisitos especiales para acceder al beneficio. “Solo se pide el DNI y hasta tres garrafas por consumidor”, indicó. En ese sentido, señaló que el límite busca evitar la reventa y garantizar que el beneficio llegue a más familias sanjuaninas. También confirmó que el programa no contempla la venta de envases nuevos, sino únicamente la recarga de garrafas.