Bolivia atraviesa una nueva escalada de tensión política y social luego de que sectores afines al expresidente Evo Morales profundizaran las protestas y bloqueos en distintas regiones del país. Las movilizaciones ya generan problemas en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, mientras el gobierno de Rodrigo Paz denunció un intento de desestabilización institucional.

La marcha principal, impulsada por organizaciones campesinas, indígenas y obreras leales a Morales, llegó este domingo a las cercanías de La Paz tras seis días de caminata desde Caracollo. Los manifestantes anunciaron que intentarán avanzar hacia la plaza Murillo, donde funcionan la Casa de Gobierno y el Congreso boliviano. Dirigentes sindicales advirtieron que mantendrán las protestas “hasta la renuncia” del actual mandatario.

El conflicto ocurre en un momento especialmente delicado para Morales, quien enfrenta una orden judicial de captura luego de haber sido declarado en rebeldía en una causa por presunta trata de personas agravada. La Justicia boliviana sostiene que el exmandatario no se presentó a varias audiencias judiciales, mientras su entorno denuncia persecución política.

El gobierno boliviano afirmó que detrás de los bloqueos existe una estrategia de presión impulsada por sectores “evistas” para forzar la caída del presidente Paz. Las autoridades reportaron al menos 22 puntos de bloqueo en rutas clave, especialmente en La Paz y Cochabamba, afectando seriamente el transporte de insumos esenciales.

Durante el fin de semana, fuerzas policiales y militares realizaron operativos para liberar rutas y habilitar corredores humanitarios destinados al traslado de combustible y oxígeno medicinal. Sin embargo, la tensión aumentó tras la llegada de grupos conocidos como “Ponchos Rojos”, organizaciones campesinas identificadas históricamente con posiciones radicalizadas y cercanas a Morales.

En paralelo, el gobierno de Argentina expresó su respaldo a las autoridades bolivianas y envió aviones Hércules para colaborar con tareas de asistencia humanitaria y abastecimiento. El presidente argentino Javier Milei manifestó apoyo al “gobierno democráticamente elegido” de Bolivia frente a los intentos de desestabilización.

También hubo pronunciamientos desde Estados Unidos. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó preocupación por la crisis humanitaria generada por los bloqueos y respaldó las acciones del gobierno boliviano para recuperar el control de las rutas y garantizar el abastecimiento.

La crisis refleja además la profunda fractura política dentro del movimiento que durante años lideró Morales. Tras perder el control del Movimiento al Socialismo (MAS), el exmandatario impulsó un nuevo espacio político llamado “EVO Pueblo”, con el que busca mantener influencia de cara a futuros escenarios electorales, pese a los fallos judiciales que complican una eventual candidatura.