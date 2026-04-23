La amenaza de tiroteo en EPET N°1 de Jáchal obliga a asistir sin mochilas tras una disposición judicial preventiva, luego de que se detectara un mensaje intimidante dentro del establecimiento y se realizara la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El episodio se originó a partir de una leyenda escrita en una pizarra dentro de la institución, lo que activó el protocolo de actuación interno y la intervención policial. “Se detectó una inscripción en una pizarra y, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, la vicedirectora se presentó en la Seccional 21 para radicar la denuncia correspondiente”, explicó el director Rodolfo Reiloba a medios jachalleros.

Tras la denuncia, el caso fue elevado al Juzgado Multifueros de Primera Instancia, que dispuso una medida preventiva mientras avanza la investigación. “El juzgado dictaminó, mediante un oficio, que los alumnos deben asistir sin mochilas. Esa es, por el momento, la única novedad concreta”, detalló Reiloba, en relación a la disposición vigente en la escuela.

Búsqueda de responsables

En paralelo, la institución inició instancias internas para intentar identificar a la persona responsable del mensaje. “Se dialogó con todos los alumnos del establecimiento con el objetivo de encontrar algún responsable, tarea en la que actualmente nos encontramos trabajando”, indicó el directivo, al tiempo que aclaró que hasta el momento no hay confirmaciones sobre la autoría.

El director también se refirió a la falta de un protocolo específico ante este tipo de situaciones en el ámbito educativo provincial. “No contamos con un protocolo formal establecido por el Ministerio de Educación. Las actuaciones se llevan adelante conforme a lineamientos ministeriales, mientras que la policía y la Justicia aplican sus propias normativas”, señaló. Además, agregó que desde el Gobierno provincial se trabaja en el desarrollo de herramientas conjuntas con el área de Seguridad.

Acciones preventivas previas

Días antes del hecho, la escuela había llevado adelante jornadas de concientización vinculadas a este tipo de problemáticas. “El viernes realizamos actividades de prevención en todos los cursos, coordinadas por los docentes, abordando específicamente estas situaciones”, sostuvo Reiloba. Asimismo, se reforzó la comunicación con las familias. “Se brindó información a los tutores mediante la comunidad de WhatsApp institucional y se envió un material audiovisual explicando las consecuencias legales de este tipo de conductas”, concluyó.

Mientras continúa la investigación judicial, las clases se desarrollan con normalidad bajo la medida excepcional de ingreso sin mochilas. Desde la institución indicaron que se trata de una disposición preventiva y transitoria, a la espera de avances en la causa y de la implementación de protocolos más específicos a nivel provincial.

La amenaza en la escuela de Jáchal.