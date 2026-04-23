El gobierno de Líbano expresó un fuerte repudio tras la muerte de una periodista en un bombardeo israelí ocurrido en el sur del país, un hecho que vuelve a encender la tensión en Medio Oriente y genera preocupación internacional por la seguridad de la prensa en zonas de conflicto.

La víctima fue identificada como Amal Khalil, reportera del medio local Al-Akhbar, quien murió luego de un ataque aéreo en la localidad de Tiri mientras cubría los enfrentamientos en la región. En el mismo episodio, otra periodista resultó gravemente herida.

Según denunciaron autoridades libanesas, el ataque podría constituir un crimen de guerra, ya que aseguran que los periodistas fueron alcanzados mientras realizaban su labor. Además, cuestionaron que las fuerzas israelíes habrían obstaculizado las tareas de rescate tras el bombardeo.

Desde Israel, en tanto, sostuvieron que el operativo tuvo como objetivo zonas vinculadas a Hezbollah y negaron haber atacado deliberadamente a trabajadores de prensa, en medio de un conflicto que se intensifica desde marzo y que ya dejó múltiples víctimas civiles.

El episodio se da en un contexto de extrema violencia en el sur del Líbano, donde los bombardeos se repiten pese a intentos de alto el fuego. En lo que va de 2026, al menos nueve periodistas murieron en ataques en la zona, lo que encendió alertas en organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

La muerte de Khalil no solo agrava la crisis diplomática entre ambos países, sino que también vuelve a poner en debate la protección de los periodistas en conflictos armados, en un escenario donde la escalada bélica continúa sin una solución inmediata.