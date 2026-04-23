El lugar donde se inició la Heladería del Parque, esa tradicional esquina de Ignacio de la Roza y Urquiza, pasó a otro nivel. El punto comercial que lo inició todo, de la mano de la familia fundadora de Analía Más y Berto Bunda, ahora se amplió de manera notable.

La empresa familiar que ya cuenta con más de 20 franquicias en la provincia subió las persianas de su nuevo espacio. Más amplio, luminoso y con una nutrida oferta de helados, paletas helado, bombones, postres y otros productos dulces artesanales, más cafetería y atención personal y cómodas mesas, entre otros servicios, son los componentes que hacen de la firma, todo un sello de calidad.

Justo al lado de la pizzería Abuelo Yuyi, el local cuenta con un ambiente confortable para desayunar, merendar o tomar algo rico y delicioso en la noche.

La inauguración, contó con la presencia de Analía y Berto, junto a familiares, amigos e invitados que esperaban con ansiedad la apertura de la sucursal. Mientras el personal tenía todo listo para comenzar a trabajar, una decoración especial con globos dorados adornaba la entrada y las palabras del padre Jorge Harica fueron las que dieron la bienvenida al emprendimiento. El sacerdote convocó a orar y rezar el Padre Nuestro, luego bendijo las manos de los trabajadores para el buen comienzo y puesta en marcha del local.

Posteriormente, el público ingresó y pudo disfrutar del cómodo lugar y eligiendo los gustos y sabores favoritos, mientras escuchaba música funcional de fondo.

La larga historia de una empresa familiar

Creada la firma en 2002, por Analía y Beto, llegaron desde Chilecito, La Rioja a instalarse en San Juan, una vez radicados, abrieron un pequeño salón doméstico en Rawson para hacer funcionar las primeras máquinas de helados. Desde ese punto base, comenzaron a producir de manera artesanal y en octubre de 2005, abrieron la primera sucursal en la esquina de Central y Urquiza.

El nombre de Del Parque viene porque inicialmente la heladería iba a instalarse en el local de lo que se conocía como “La Casita de Chocolate”, al lado de la Legislatura. Por el lugar, cercano al Parque de Mayo, la heladería llevó ese nombre a pesar que ese negocio inicial no se concretó.

Hoy la heladería consta de 58 sabores y también opciones Lights y Veganos. De estas opciones, los sabores como Chocolate Del Parque (chocolate con pionono remojado en licor y dulce de leche repostero) o Pistacho (con productos e impronta netamente sanjuanina), están entre los preferidos del público. Al igual que el sabor Alfajor Del Parque, de chocolate y con pedazos de alfajor que se producen en la panadería.

También, la empresa amplió su oferta con panadería y cafetería, con el propósito de mantener la heladería activa todo el año. “Los productos de la panadería también los hacemos nosotros, por lo que mucho de la panadería también se usa en los helados como lo es el caso del sabor Alfajor del Parque, con nuestros propios alfajorcitos”, contó Analía Más. Casi todas las sucursales constan de la cafetería y en Pocito además, está el plus de pedir una comida rápida como tostados y pizzas clásicas.

Luego, en tiempos de Covid, Del Parque llegó al parador de Punta Negra y la expansión no se detuvo hasta el presente, llegando a varios departamentos como Rawson, Chimbas, Albardón, Barreal y otras localidades.

En números

Del Parque produce 40.000 kilos al mes de helado en todas sus variedades en verano y son unos 25.000 kilos mensuales en temporada baja.