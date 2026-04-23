Thiago Medina relató a través de sus redes sociales una secuencia inesperada mientras se trasladaba a visitar a sus hijas a la casa de Daniela Celis, lugar donde residen desde que él decidió mudarse a su propio espacio.

El joven decidió hacer una parada técnica en el camino y explicó que "se me ocurrió pasar por la florería para comprarle una florcita a cada una de mis nenas. Le dije al chofer si nos podíamos desviar para hacer eso y el chabón me dijo que sí". Sin embargo, el clima cambió drásticamente al llegar al destino solicitado en la zona de La Reja.

Según el protagonista, "lo hago bajar en La Reja para comprar a la florería en frente del cementerio, donde voy siempre. De repente, pone el freno de mano, pone balizas y me dice: '¿Dónde me querés llevar vos?'". Ante la desconfianza del trabajador, el mediático intentó calmar los ánimos y detalló que "le dije que iba a comprar un par de flores para mis nenas. Le digo: 'No tengas miedo' y él me contestó que no, que estaba armado". La situación escaló en tensión verbal debido a experiencias previas del conductor, quien justificó su accionar.

Sobre esto, Thiago añadió que "me dijo que a él ya le habían hecho eso y le dije: 'Vamos, te doy mi celular si no me crees, no tengo problema'. Al final fuimos, pero re loco". A pesar de la incomodidad, el joven decidió tomarse el hecho con humor al finalizar el viaje.

En su descargo, mencionó que "me empezó a decir de todo, mal. Yo solo quería comprar flores para mis nenas, papucho. Tranqui que no soy un ladrón. Tengo cara, pero no soy". Finalmente, luego de concretar la compra, el ex hermanito cerró la anécdota comentando que "termino todo, subiendo con las flores y diciéndole: 'Te cag... todo'".