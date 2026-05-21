El Fondo Monetario Internacional analizará este jueves la segunda revisión del acuerdo vigente con Argentina, un paso clave para habilitar un nuevo desembolso de US$1000 millones que el Gobierno considera fundamental para fortalecer las reservas y sostener el programa económico.

La novedad fue anticipada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien confirmó que el tema será tratado por el directorio del organismo internacional. “Hoy va a directorio la segunda revisión del FMI”, afirmó el funcionario durante una entrevista con el streaming de El Cronista.

La revisión ya contaba con un entendimiento técnico previo alcanzado a mediados de abril, por lo que en el Palacio de Hacienda existe expectativa de que el organismo apruebe finalmente el giro de fondos. El desembolso formaría parte del programa financiero acordado entre Argentina y el FMI dentro del actual esquema de asistencia económica.

En paralelo, el Gobierno también busca abrir nuevas vías de financiamiento internacional. Daza sostuvo que “se están abriendo fuentes de financiamiento mes a mes” y destacó el respaldo de organismos multilaterales al programa económico impulsado por la administración nacional.

Entre esos apoyos, el funcionario mencionó una garantía de aproximadamente US$2000 millones que otorgarían el Banco Mundial y el organismo MIGA, dependiente del mismo grupo financiero internacional, aunque todavía resta la aprobación formal de sus respectivos directorios.

El equipo económico encabezado por Luis Caputo también comenzó a trabajar sobre el programa financiero previsto para 2027, con el objetivo de construir un “colchón” de estabilidad y reducir tensiones cambiarias y fiscales en los próximos años, según explicó Daza.