Un operativo contra la caza furtiva realizado en el departamento Sarmiento terminó con el secuestro de carne de guanaco y una combi, además de la intervención de la Justicia por infracción a la ley de fauna.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Rural N° 4 junto a agentes de Medio Ambiente sobre la Ruta 153, en la zona de Pedernal, donde se controló un vehículo Ford Transit en el que se trasladaban tres hombres de 65, 31 y 18 años, identificados como Suárez, Arriaga y Videla.

Secuestraron carne y el vehículo en el que se transportaba. (Gentileza)

Durante la inspección, los efectivos encontraron tres bolsas de arpillera que contenían carne y dos cuchillos utilizados para faena. Al ser consultados por la procedencia, los ocupantes del rodado admitieron que se trataba de guanaco.

Ante esta situación, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica ordenó el secuestro de la carne, los elementos utilizados y el vehículo en el que se movilizaban.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna N° 22.421, normativa que protege a las especies silvestres y sanciona la caza ilegal.

El caso quedó a cargo del Dr. Mattar, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes para determinar responsabilidades y posibles sanciones.