Sergio Miodowsky presentó "Rivadavia Separa", un programa de gestión de residuos

En una jornada que marca un antes y un después para el departamento, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, junto al secretario de Ambiente de la provincia, Federico Ríos, presentó oficialmente el programa "Rivadavia Separa". La iniciativa, que se integra bajo el compromiso de gestión "Rivadavia Cumple", busca transformar radicalmente la gestión de residuos y promover hábitos más amigables con el medio ambiente entre los vecinos.

El jefe comunal remarcó la importancia del compromiso de los vecinos como aliados clave.

El inicio de un cambio cultural

El lanzamiento es el fruto de dos meses de planificación exhaustiva, que incluyó jornadas de capacitación para el personal municipal y un trabajo articulado con el gobierno provincial. Durante el acto, Miodowsky fue enfático al señalar que el éxito del plan reside en el compromiso ciudadano: "Este es un cambio cultural que empieza en la casa de cada rivadaviense. Estamos dando un paso histórico hacia un departamento modelo y sustentable, pero necesitamos que el vecino sea nuestro principal aliado en este proceso de separación".

La logística: los miércoles serán clave

Más de dos meses de capacitación y planificación previa dieron forma a la estructura operativa.

La implementación del programa tendrá una modificación operativa fundamental en el servicio de recolección habitual. A partir de la próxima semana, los días miércoles serán exclusivos para la recolección de residuos secos.

El debut del circuito se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo. Ese día, los camiones recolectores estarán destinados únicamente al retiro de materiales reciclables, por lo que se solicita a la población evitar sacar residuos húmedos o restos de comida en esa jornada.

¿Qué se debe separar?

Para que el proceso de reciclaje sea efectivo, el municipio indicó que los vecinos deben disponer en bolsas diferenciadas únicamente los elementos secos, tales como:

Cartones y papeles.

Botellas de plástico.

Vidrios.

Latas.

Desde la comuna explicaron que la separación en origen es vital. Si los materiales reciclables entran en contacto con residuos orgánicos (restos de comida, yerba o elementos higiénicos), se contaminan y pierden su valor, imposibilitando su reutilización. Con este lanzamiento, Rivadavia no solo optimiza su servicio de limpieza, sino que se posiciona a la vanguardia ecológica en la provincia de San Juan.