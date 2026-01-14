A días del último alerta por la presencia de una pareja de pumas en una finca de olivos, el departamento Sarmiento volvió a quedar en estado de atención este miércoles 14 de enero. En horas de la mañana comenzó a circular el rumor de un nuevo avistamiento, aunque esta vez se trataría de un solo ejemplar y en la zona de Cañada Honda, puntualmente en la finca Don Domenico.

DIARIO HUARPE pudo confirmar que personal de la Secretaría de Ambiente y de la Policía Rural tomó conocimiento del presunto avistamiento y dispuso recorridas conjuntas por el área señalada. Los equipos están rastrillando la zona con el objetivo de detectar huellas, rastros u otros indicios que confirmen el paso del animal.

La situación generó preocupación entre vecinos y productores de la zona, que rápidamente dieron aviso informal a las autoridades. Si bien hasta el momento no se radicó una denuncia formal, desde los organismos provinciales confirmaron que el dato es verosímil y que ya se activaron acciones preventivas.

Desde ambos organismos aclararon que, aunque no exista una denuncia formal, el antecedente reciente y las características del lugar obligan a extremar las precauciones y mantener un monitoreo constante.

El protocolo ante la presencia de pumas

En caso de confirmarse la presencia del puma en la zona, Ambiente y Policía Rural actuarán según el protocolo vigente para este tipo de situaciones. La primera instancia contempla medidas disuasorias, principalmente la utilización de ruidos estridentes, como petardos, para intentar ahuyentar al animal y forzarlo a regresar a su hábitat natural.

Si estas acciones no resultan efectivas y el puma continúa merodeando en áreas productivas o cercanas a viviendas, se avanzará con el denominado “plan B”. Este consiste en la captura del ejemplar mediante jaulas especialmente diseñadas, utilizando presas muertas o presas vivas como cebo, siempre bajo supervisión técnica.

Desde Ambiente recordaron que este tipo de avistamientos no constituye un hecho aislado en San Juan. En los últimos años se registraron situaciones similares en zonas como Tres Esquinas, San Carlos, Las Lagunas de Guanacache, Calingasta, Valle Fértil y 25 de Mayo.

En todos esos casos se aplicaron protocolos de actuación análogos a los que hoy se encuentran vigentes en Sarmiento, priorizando la seguridad de las personas y el resguardo del animal, una especie protegida.

Recomendaciones a la comunidad

Finalmente, desde la Secretaría de Ambiente y la Policía Rural informaron que la comunidad de la zona ya fue alertada. Solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios, evitar circular de noche por sectores rurales y dar aviso inmediato ante cualquier novedad o nuevo avistamiento.

La colaboración de la comunidad, remarcaron, es clave para actuar con rapidez y evitar situaciones de riesgo tanto para las personas como para la fauna silvestre.