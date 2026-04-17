La sorpresiva renuncia de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami generó impacto en el mundo del fútbol y, aunque el club informó que se trató de una decisión por motivos personales, en las últimas horas se conocieron detalles que revelan un escenario mucho más complejo.

Según trascendió, uno de los principales factores fue el fuerte desgaste en el vestuario, con relaciones tensas con algunos referentes del plantel. Incluso se habló de una discusión interna que habría marcado un punto de quiebre en el ciclo del entrenador.

A esto se sumaron diferencias con la dirigencia del club, especialmente en torno al armado del equipo y la llegada de refuerzos, lo que habría deteriorado el vínculo entre el cuerpo técnico y la conducción deportiva.

Otro de los puntos clave fue la relación con algunos jugadores de peso, como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, con quienes, según versiones periodísticas, existían incomodidades dentro del grupo y decisiones futbolísticas que generaron malestar.

Además, el contexto deportivo tampoco ayudó. Si bien Mascherano venía de consagrarse campeón en la MLS, el inicio de la nueva temporada mostró irregularidades y una temprana eliminación en competencias internacionales, lo que incrementó la presión interna.

A todo esto se le sumaron cuestiones personales y familiares, ya que el entrenador se encontraba solo en Estados Unidos mientras su familia permanecía en Argentina, un factor que también habría influido en la decisión final.

De esta manera, la salida de Mascherano aparece como el resultado de una combinación de factores deportivos, personales e internos que terminaron por cerrar un ciclo que, pese a los logros, finalizó de manera abrupta en el Inter Miami.