El Club Sportivo Desamparados se prepara para una cita especial este viernes desde las 21.30 horas. El Víbora recibirá a Carpintería en un encuentro que promete no solo intensidad deportiva, sino también un marco de fiesta en las tribunas. A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva de la institución de calle Esteban Echeverría confirmó que se permitirá el ingreso al estadio con banderas e instrumentos, devolviendo el color característico a la hinchada puyutana.

Sin embargo, el clima de fiesta irá acompañado de un estricto ordenamiento de seguridad. Por segunda vez consecutiva en el Verde, de la Liga Sanjuanina de Fútbol, se implementará el programa Tribuna Segura. Desde el club recordaron a socios y simpatizantes que el operativo "continuará en pleno funcionamiento, por lo que se solicita a los asistentes concurrir con la documentación correspondiente y colaborar con los controles establecidos".

La consolidación del operativo

Esta será la segunda experiencia del sistema en el Puyuta, luego del debut histórico que tuvo lugar en el encuentro ante Trinidad por la fecha 8. Aquella primera vez marcó un hito en el fútbol local, incorporando controles de ingreso con tecnología aplicada y una fuerte presencia policial para prevenir hechos de violencia.

En aquella oportunidad, el despliegue contó con la participación de 50 efectivos de las direcciones D3 y D8, junto a personal del GAM, Infantería, GERAS y distintas comisarías de la zona. Para el choque de este viernes ante Carpintería, se espera una logística similar que permita ordenar el flujo de personas y garantizar que el foco del espectáculo vuelva a estar en el juego y en el disfrute de las familias sanjuaninas.

La implementación de este protocolo es el resultado de un convenio articulado entre la Secretaría de Seguridad, la Liga Sanjuanina y los clubes, bajo lineamientos nacionales que buscan erradicar la violencia de los estadios. Los hinchas que asistan al Serpentario deberán presentar su DNI en los ingresos, donde se cruzará información para detectar personas con restricciones de acceso a espectáculos deportivos.