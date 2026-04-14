Analía Franchín contó cómo fue perseguida por un burro que estaba "hot"

Durante la emisión del programa A la Barbarossa por la pantalla de Telefe se generó un momento de absoluta sorpresa cuando la panelista Analía Franchín compartió una anécdota personal.

Todo se inició a partir de un informe vinculado a nuevas alternativas alimenticias donde se debatió sobre el consumo de carne. Franchín introdujo el tema explicando que "Frente a la crisis vacuna que hay en Chubut, hay un productor que dijo ‘ahora vamos a comer carne de burro’". Ante este dato, su compañero Paulo Kablan reaccionó con humor y manifestó que "No me animaría a comer achuras".

Ese comentario permitió que la panelista recordara una experiencia traumática que dejó a todos los presentes en shock. Según sus palabras, el encuentro con el animal ocurrió en un predio de exhibición durante un paseo.

Ella relató que "En un zoológico me corrió un burro caliente. Me siguió por todo el parque. ¡No saben los ruidos que hacía!". La situación escaló en tensión y Franchín describió la reacción de otros visitantes ante la escena asegurando que "Había una madre con unos nenes y les tapaba los ojos. Yo me tuve que esconder en un lugar". Finalmente, la charla regresó al plano informativo original donde se destacó que el precio de este tipo de carne rondaría los 7.500 pesos el kilo.