La FIA le puso fin a una ventaja que Mercedes y Red Bull venían aprovechando en el más absoluto silencio. Según reveló el portal especializado The Race, el organismo rector de la Fórmula 1 prohibió un truco que ambos fabricantes utilizaban durante la clasificación para mantener la potencia de su unidad híbrida al máximo el mayor tiempo posible, evitando la rampa de reducción que el reglamento impone en las rectas finales de cada vuelta.

La maniobra no era menor: podía traducirse en una ventaja de entre 50 y 100 kW, es decir, entre 68 y 136 CV adicionales, sobre los equipos que sí respetaban la norma técnica.

El vacío legal del MGU-K

El reglamento exige que los monoplazas reduzcan gradualmente la potencia de su MGU-K (componente que recupera energía cinética) en 50 kW por segundo al final de las rectas. Sin embargo, existía una excepción: si el sistema se apaga por razones técnicas de "emergencia", esa reducción no es obligatoria.

Mercedes y Red Bull encontraron la forma de explotar este bache legal. Al apagar el MGU-K en el momento justo al final de la vuelta cronometrada, mantenían la potencia tope sin respetar la rampa de caída. Aunque la ventaja representaba apenas centésimas, en la paridad actual de la F1, era la diferencia entre una pole position y el tercer puesto.

Peligro en pista y la queja de Ferrari

Lo que parecía una astucia técnica empezó a generar problemas de seguridad. En las prácticas de Japón, Max Verstappen y el joven Kimi Antonelli se vieron obligados a circular a paso de hombre por las curvas rápidas de Suzuka debido a la falta de potencia tras el apagado sistemático del sistema.

Ferrari fue uno de los primeros rivales en detectar la maniobra durante el GP de Australia. La escudería italiana planteó sus reservas ante la FIA, advirtiendo que un piloto que pierde potencia de repente en medio de una vuelta rápida puede provocar un accidente gravísimo con otros coches que vienen lanzados por detrás.

La decisión final

Tras analizar los datos y conversar con los fabricantes, la FIA actualizó los documentos técnicos. A partir de ahora, la función de apagado del MGU-K solo podrá utilizarse para situaciones de emergencia genuinas. El organismo advirtió que fiscalizará cada telemetría al cierre de las vueltas de clasificación para asegurar que nadie use la "emergencia" como una herramienta de rendimiento ilegal.