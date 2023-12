Este martes 26 de diciembre desde la Cámara Argentina de Supermercadistas emitieron un comunicado confirmando la creación del programa precios diferenciados para 20 productos de la canasta básica. Se pretende aplicar un descuento del 20% durante los próximos 60 días y entraría en vigencia este miércoles. Desde la Cámara de Supermercados de San Juan analizan aplicar la nueva medida, pero aseguraron que para que eso suceda, dependen de los mayoristas de la provincia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Andrea López, presidenta del organismo a nivel local, aseguró que hasta el momento no tienen una respuesta definida, pero no descartan la posibilidad de su aplicación. “Venimos de todo el movimiento de ventas por Navidad y para tomar una determinación, debemos reunirnos, pero en principio como nosotros no somos formadores de precios, dependemos de los mayoristas. Si trabajamos en conjunto, es posible”, aseveró.

El acuerdo de Precios Diferenciados pretende la venta de 20 productos de la canasta básica, durante 60 días con un descuento en góndola del 20%. Este nuevo programa surge de un acuerdo entre empresarios del rubro luego de los anuncios del descongelamiento de precios y la falta de controles, tomando el compromiso de contribuir a la economía del hogar.

López confirmó a este medio que pese a que la medida rige desde este miércoles 27 de diciembre, la decisión de los supermercados locales, entre los que se encuentran Rincón del Napoli, Myriam, Liber y Salvador González, se dará a conocer durante la primera semana de enero 2024. “Estos últimos días estamos con las ventas de fin de año y en muchos de los casos no es posible coincidir con los referentes de cada uno de los locales. Entendemos que por las bajas ventas que venimos registrando, eso es prioridad”, finalizó la presidenta.

Productos incluidos en el programa