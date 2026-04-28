Marta Fort decidió ponerle fin a las especulaciones sobre su actual relación con Virginia Gallardo. Aunque en el pasado compartieron un vínculo cercano por la relación que la modelo mantuvo con Ricardo Fort, hoy la realidad es muy distinta.

El quiebre definitivo parece haber llegado tras una serie de desencuentros que terminaron por desgastar el afecto que alguna vez existió. La joven heredera se mostró muy firme al hablar sobre el presente de este contacto familiar que hoy es nulo.

El primer roce surgió durante la producción del documental sobre la vida del empresario chocolatero, pero lo que realmente colmó la paciencia de la joven fue el uso de la imagen de su padre en un contexto político.

Al ser consultada sobre su situación actual con la ex participante, Marta fue contundente y aseguró que "es momento de soltar. No me debe nada a mi y yo no le debo nada a ella. Es una ex pareja de mi viejo y no tengo por qué tener relación". Estas palabras reflejan una postura que también comparte su hermano Felipe, alejándose de cualquier posibilidad de reconciliación.

Ante la pregunta sobre si estaría dispuesta a compartir un café para limar asperezas, la hija de Fort se mostró escéptica y cuestionó "¿por qué deberíamos tener relación? Ella en su momento tuvo algo con mi viejo y está todo bien, pero ya está".

Marta aclaró que si bien no guarda un enojo activo, ya no tiene interés en frecuentarla ni en reconstruir lo que se rompió. Respecto a los conflictos pasados, admitió que "la pelea del documental fue una confusión, un malentendido quizás no de manera directa con nosotros pero fue incómodo. Sí molestó lo de la campaña. Es obvio que aprovechó el momento".

Para cerrar el tema, Marta analizó la estrategia mediática de Gallardo durante su candidatura política en Corrientes. La joven fue clara al expresar que "ojo, no digo que está en política por mi viejo pero sí sabía que si ponía la foto, picaba. Nosotros sabemos qué funciona y qué no y ella lo usó a su favor".

De esta manera, la heredera dejó en claro que la utilización de la figura de su padre para fines electorales fue el punto de no retorno en una relación que hoy forma parte del pasado.