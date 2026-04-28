El Predio Ferial Costanera, en el departamento Chimbas, se prepara para recibir una nueva edición de la Feria Internacional de Artesanías. Sin embargo, este año la propuesta sumará un atractivo especial: la presencia de la Feria Agroproductiva de San Juan, que llevará el trabajo de 32 emprendedores locales a uno de los eventos más convocantes de la región.

Del 30 de abril al 10 de mayo, el stand institucional coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria ofrecerá una variada gama de productos que reflejan la identidad y el valor agregado de la producción sanjuanina. La participación de los expositores será rotativa, permitiendo que el público conozca distintas propuestas a lo largo de los diez días que dura el evento.

Sorteos y premios para los visitantes

Como incentivo para fomentar el consumo de lo local, el stand contará con una propuesta interactiva. Cada persona que realice una compra a los productores de la feria podrá completar un cupón para participar en un sorteo de canastas de productos.

El sorteo se realizará el lunes 11 de mayo, pero la entrega de premios tendrá un marco especial: se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo durante la tradicional edición de la Feria Agroproductiva en la Plaza Seca del Centro Cívico, en horario de mañana.

Impulso al desarrollo regional

Desde el Gobierno de San Juan destacaron que esta participación en Chimbas no es solo una oportunidad comercial, sino una herramienta estratégica para visibilizar el esfuerzo de los productores. "El objetivo es acompañar su crecimiento, promover la producción local y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico", señalaron desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

La XXXI Feria Internacional de Artesanías congrega a cientos de artesanos de distintos puntos del país y del exterior, consolidándose como un espacio donde la tradición y el diseño se encuentran. Con la incorporación de la Feria Agroproductiva, los visitantes no solo podrán disfrutar de las piezas artesanales, sino también llevarse los mejores sabores y aromas que caracterizan a la tierra sanjuanina.