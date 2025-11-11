Ángel de Brito acusó de ladrona a María Belén Ludueña y desató el escándalo

El canal El Trece realizó un giro total en su programación con la llegada de Moria Casán a la franja matutina, lo que llevó a María Belén Ludueña a ocupar el horario de la tarde con su nuevo ciclo llamado Tarde o temprano. Sin embargo, el estreno de este programa, que marcó el pase de Ludueña a la tarde, generó polémica en la televisión argentina.

El detalle que no pasó desapercibido fue la escenografía, la cual fue criticada por su gran parecido con la de Cortá x Lozano, el clásico magazine que conduce Verónica Lozano en Telefe.

La periodista Laura Ubfal fue una de las primeras en remarcar el parecido, y rápidamente el conductor Ángel de Brito se sumó a la controversia.

De Brito, en su programa, comentó: "Laura Ubfal dijo que le plagiaron la escenografía a Vero Lozano”. El conductor de LAM coincidió con sus panelistas y, aunque felicitó a Ludueña por su estreno, no dejó pasar el detalle.

El conductor de LAM apuntó con dureza y fue muy específico con su crítica, asegurando que se habían robado elementos del set de Telefe: “Vi las plantas del programa y… ese arbolito rosa es de Vero, se lo robaron. No copien. En El Trece hacen escenografías muy lindas, pero no sé qué pasó acá”.