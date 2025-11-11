Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Escándalo

Ángel de Brito acusó de ladrona a María Belén Ludueña y desató el escándalo

El debut del ciclo Tarde o temprano en El Trece generó una fuerte polémica en el medio, luego de que la escenografía de María Belén Ludueña fuera comparada con el clásico magazine de Telefe.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La crítica de Ángel de Brito fue contundente y sin filtros.

El canal El Trece realizó un giro total en su programación con la llegada de Moria Casán a la franja matutina, lo que llevó a María Belén Ludueña a ocupar el horario de la tarde con su nuevo ciclo llamado Tarde o temprano. Sin embargo, el estreno de este programa, que marcó el pase de Ludueña a la tarde, generó polémica en la televisión argentina.

El detalle que no pasó desapercibido fue la escenografía, la cual fue criticada por su gran parecido con la de Cortá x Lozano, el clásico magazine que conduce Verónica Lozano en Telefe.

Publicidad

La periodista Laura Ubfal fue una de las primeras en remarcar el parecido, y rápidamente el conductor Ángel de Brito se sumó a la controversia.

De Brito, en su programa, comentó: "Laura Ubfal dijo que le plagiaron la escenografía a Vero Lozano”. El conductor de LAM coincidió con sus panelistas y, aunque felicitó a Ludueña por su estreno, no dejó pasar el detalle.

Publicidad

El conductor de LAM apuntó con dureza y fue muy específico con su crítica, asegurando que se habían robado elementos del set de Telefe: “Vi las plantas del programa y… ese arbolito rosa es de Vero, se lo robaron. No copien. En El Trece hacen escenografías muy lindas, pero no sé qué pasó acá”.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS