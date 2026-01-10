Cuándo juega River: día y horario del partido contra Millonarios

El fútbol de pretemporada 2026 cruza fronteras con un enfrentamiento de alto nivel en Montevideo. El conjunto de Millonarios iniciará su serie de amistosos en el sur del continente enfrentando a River Plate en el Estadio Gran Parque Central. El encuentro está programado para este domingo 11 de enero a las 19:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+.

Bajo la dirección técnica de Hernán Torres, el equipo "embajador" busca consolidar su base competitiva de cara a la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. La gran novedad de la temporada es el regreso de Radamel Falcao García, quien se suma a las incorporaciones ya oficializadas de Sebastián Valencia, Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña, Mateo García y Julián Angulo.

El reto representa una exigencia importante para medir el nivel del equipo colombiano, dado que se medirá ante el River dirigido por Marcelo Gallardo. Para este compromiso, se espera que la formación titular de Millonarios esté integrada por Diego Novoa en el arco; una línea defensiva con Sander Navarro, Jorge Arias, Sergio Mosquera y Danovis Banguero; los volantes Dewar Victoria y Stiven Vega; los creativos Julián Angulo, David Silva y Beckham Castro; y Leonardo Castro como delantero referente.