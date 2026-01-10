Samsung Galaxy S26: se filtran los precios y su fecha de estreno

La industria móvil aguarda el lanzamiento de la serie Galaxy S26 de Samsung, proyectada para el primer trimestre de 2026. Los informes sugieren que la presentación oficial se realizaría el 25 de febrero, adelantándose a la celebración del Congreso Mundial de Móviles que inicia el 2 de marzo.

Sin embargo, analistas anticipan que todos los modelos de esta serie serán más costosos que sus predecesores lanzados en 2025. Se estima un incremento aproximado de 50 dólares por equipo debido al alza en el precio de los componentes.

Publicidad

Sobre esta situación, las fuentes indican: “Lo que aún no está claro es cómo se traduciría esto a nivel mundial, ya que la firma asiática ha subido los precios en algunas regiones, sin hacerlo en otras”.

En cuanto al diseño, la compañía optaría por integrar un módulo de cámaras en forma de “isla” en la parte posterior, a diferencia de los componentes individuales vistos en el Galaxy S25. No obstante, se prevé que los dispositivos lleguen con actualizaciones mínimas en sus especificaciones técnicas.

Publicidad

Al respecto, el sitio Phone Arena observó: “Al parecer, Samsung confía en las funciones de IA integradas para atraer compradores, pero a menos que los dispositivos incluyan herramientas innovadoras, habrá pocas razones para actualizar, especialmente para los propietarios del Galaxy S25”.