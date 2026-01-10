Economía > Crisis
Mercado Libre reduce equipo de UX por IA: 119 despidos en la región
POR REDACCIÓN
En un movimiento estratégico para adaptar sus estructuras al avance de la inteligencia artificial, Mercado Libre confirmó el despido de 119 trabajadores en América Latina. De este total, 32 empleados pertenecen a la sucursal de Argentina, afectando específicamente a los equipos de Experiencia de Usuario (UX).
Desde la empresa fundada por Marcos Galperín explicaron que esta decisión responde a una evolución organizacional para fomentar estructuras más ágiles. Según detallaron: "En Mercado Libre estamos evolucionando la organización de nuestros equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido".
El objetivo principal de la firma es "fomentar estructuras más ágiles y colaborativas, aprovechando la tecnología para continuar mejorando la experiencia de nuestros usuarios".
A pesar de estos recortes, la compañía aseguró que se trata de una "medida puntual" que no altera sus planes de expansión ni su estrategia de crecimiento en el país o en la región.
En ese sentido, destacaron su capacidad de generación de empleo: "Durante 2025, creamos más de 42.000 nuevos puestos de trabajo en América Latina y seguimos contratando en múltiples áreas para acompañar el desarrollo de nuestro negocio".