En un movimiento estratégico para adaptar sus estructuras al avance de la inteligencia artificial, Mercado Libre confirmó el despido de 119 trabajadores en América Latina. De este total, 32 empleados pertenecen a la sucursal de Argentina, afectando específicamente a los equipos de Experiencia de Usuario (UX).

Desde la empresa fundada por Marcos Galperín explicaron que esta decisión responde a una evolución organizacional para fomentar estructuras más ágiles. Según detallaron: "En Mercado Libre estamos evolucionando la organización de nuestros equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido".

El objetivo principal de la firma es "fomentar estructuras más ágiles y colaborativas, aprovechando la tecnología para continuar mejorando la experiencia de nuestros usuarios".

A pesar de estos recortes, la compañía aseguró que se trata de una "medida puntual" que no altera sus planes de expansión ni su estrategia de crecimiento en el país o en la región.

En ese sentido, destacaron su capacidad de generación de empleo: "Durante 2025, creamos más de 42.000 nuevos puestos de trabajo en América Latina y seguimos contratando en múltiples áreas para acompañar el desarrollo de nuestro negocio".