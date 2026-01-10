Denunciaron que tiran carne con vidrio para los animales en el Parque de Mayo

La comunidad de San Juan se encuentra en alerta tras la detección de una práctica peligrosa en el Parque de Mayo. La organización proteccionista Huellitas en el Camino SJ denunció públicamente que se han encontrado bolitas de carne que ocultan trozos de vidrio en su interior, un hallazgo que pone en riesgo extremo tanto a mascotas como a animales en situación de calle.

El alerta se difundió con un mensaje directo: “CUIDADO. Bolitas de carne con vidrio adentro en el Parque de Mayo”. Esta acción, considerada por las proteccionistas como una amenaza deliberada, puede ocasionar hemorragias severas, lesiones internas y el fallecimiento de los animales que ingieran el alimento. El peligro radica en que perros y gatos suelen consumir restos encontrados en la vía pública sin advertir el material cortante.

Publicidad

Debido a que el parque es un punto central para paseos recreativos, se recomendó a los visitantes llevar siempre a sus animales con correa y evitar que coman del suelo.

Además, solicitaron revisar minuciosamente las áreas con comida sospechosa y reportar cualquier anomalía a las autoridades o entidades proteccionistas. Desde la organización subrayaron que el maltrato animal es un delito penado por la ley que afecta la convivencia y seguridad ciudadana, por lo que pidieron la máxima difusión de la advertencia para proteger a la fauna local.