¿Lo cambió? Daniela Celis reveló por qué "echó" a Thiago Medina de su casa

Daniela Celis brindó detalles sobre la nueva organización de su hogar en el ciclo Patria y Familia de Luzu TV al confirmar que el padre de sus hijas dejará la vivienda compartida.

La mediática explicó que "Thiago está en el proceso de tener su lugar, su casita, todo. Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó" en alusión al fuerte incidente en moto que el joven sufrió en Moreno hace casi siete meses donde estuvo al borde de la muerte.

Aquel suceso los había unido como familia a pesar de que ya se encontraban separados afectivamente. Mientras tanto la farándula se vio sacudida por la muerte de Adriana Paz y el dolor de Emilia Attias tras su separación del Turco Naim.

Sobre la determinación del ex integrante de la competencia televisiva la mujer detalló que "tomó la decisión de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa" actualmente.

Durante este tiempo de convivencia posterior a la ruptura la dinámica interna se mantuvo de forma dividida sin compartir cama. Según relató la protagonista "nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación y yo la mía, cada uno con una cuna" para organizar el cuidado de las pequeñas Laia y Aimé en habitaciones separadas. En paralelo surgieron novedades sobre el embarazo de Sol Calabró y el mensaje romántico de un astronauta del Artemis II.

La transición hacia esta nueva etapa fue recibida de manera positiva por todo el círculo íntimo según las palabras de la propia Celis. La joven comunicadora manifestó que "estamos todos contentos porque es un bien para la familia" destacando la armonía en la que se lleva adelante este distanciamiento físico.